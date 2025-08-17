28 C
Firenze
domenica 17 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano, accoltella e uccide il cognato: arrestato 29enne ecuadoriano

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Omicidio nella notte in piazzale Ferrara, a Milano: arrestato un 29enne ecuadoriano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. A seguito di una lite per motivi familiari con la sorella e il marito di quest’ultima, l’uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina il cognato, un 32enne suo connazionale che, raggiunto da più fendenti, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo a causa di uno shock traumatico per le numerose ferite.  Sul posto i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano hanno effettuato i rilievi, trovando l’arma del delitto. L’analisi delle immagini della videosorveglianza ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di rintracciare l’autore a circa 200 metri dal luogo dell’accoltellamento. La salma è stata portata nell’obitorio comunale per l’esame autoptico, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il 29enne è stato portato nel carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28 ° C
28.8 °
26.6 °
46 %
3.6kmh
0 %
Dom
30 °
Lun
36 °
Mar
34 °
Mer
35 °
Gio
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (17)incidente (13)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (12)incendio (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati