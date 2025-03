Milano, al via l’ottava edizione dei ‘Real estate awards 2025’

(Adnkronos) – L’eccellenza del settore immobiliare si darà appuntamento a Milano il prossimo 28 marzo per l’ottava edizione dei prestigiosi ‘Real estate awards’: l’evento disruptive, visionario e innovativo dedicato agli agenti immobiliari e ai professionisti del settore, che racchiude formazione, aggiornamento e relazioni in un unico grande contenitore. I ‘Real estate awards’, giunti alla loro ottava edizione, sono ormai un appuntamento imperdibile per chi opera nel real estate, perché offrono una straordinaria opportunità di crescita, networking e riuniscono le eccellenze del settore. Il tema di quest’anno, ‘Start-up e nuovi modelli di business: il futuro è solo digitale?’, è un argomento di rilevante attualità che vedrà la partecipazione dei più illustri docenti universitari di esperti, e presidenti degli organi più importanti del mondo immobiliare. L’evento intende esplorare come combinare l’innovazione, la creatività e la flessibilità delle start-up emergenti con la solidità, l’esperienza e la struttura dei modelli di business tradizionali. Sarà un’occasione unica per scoprire le strategie e le visioni che i leader del settore stanno adottando per affrontare le opportunità offerte da un futuro sempre più ibrido e tecnologico, senza mai dimenticare l’importanza fondamentale delle relazioni umane. “In questa edizione -spiega Diego Caponigro, che da 11 anni guida i Real Estate Awards parallelamente al suo ruolo di ceo di Regold by idealista- ho voluto raccogliere le testimonianze dei massimi esperti del settore scelti tra i docenti universitari e i consulenti più qualificati per stimolare gli agenti immobiliari a riflettere sul futuro del proprio business. Ci sarà poi un confronto di testimonianze -aggiunge Caponigro- tra modelli agili e modelli più tradizionali a cui i partecipanti potranno ispirarsi per trovare il role model più adatto alle proprie corde. Sono inoltre davvero lieto e orgoglioso -conclude- di aver coinvolto in una tavola rotonda le personalità più di spicco delle istituzioni del settore e non, per offrire un’analisi oggettiva dello scenario attuale e una visione autorevole del mercato per il prossimo futuro”. Per guidare il pubblico attraverso queste riflessioni interverranno nello specifico: Piero Almiento, docente fellow area Marketing & Management alla Sda Bocconi e consulente di direzione presso Almiento & Partners e Raffaele Boiano ceo Fifth Beat e docente Ux Design presso il corso di laurea in Product, Service & System design della facoltà di Design del Politecnico di Milano. Ilaria Profumi, con oltre 20 anni di esperienza in Direzione generale, Strategia e Innovazione digitale oggi imprenditrice e business coach, Elena Sulprizio di idealista/data, la unit specializzata nell’analisi dei big data per il settore immobiliare. Prenderanno parte alla prestigiosa tavola rotonda intitolata ‘Mercato, normative, tecnologie: gli sviluppi più recenti per facilitare il business immobiliare’: Giulio Biino (presidente del Consiglio nazionale del Notariato), Roberto Bellini (direttore generale AssoSoftware), Mario Nobile (direttore generale di Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale), Flavio Sanvito (presidente nazionale Unioncasa) e Santino Taverna (presidente nazionale di Fimaa-Confcommercio). Tra le testimonianze annoveriamo Fabrizio Zampetti, esperto del real estate di lusso e fondatore della Zampetti immobiliare, Paolo Facchetti ceo di Dove.it, l’agenzia immobiliare che coniuga fisico e digitale. Nicolò Sozzi fondatore e ceo di Billding, startup nata per semplificare la vita di nuovi proprietari e locatari nella gestione delle utenze. Gianluca Fioranelli founder Rent2Cash l’unica azienda in Italia ad offrire il servizio di rental advance, Rosa Carretta cofondatrice e ceo di Geriko la piattaforma di aste immobiliari per il mercato libero. Edoardo Ribichesu che ci aprirà le porte sul futuro dei pagamenti digitali nel real estate. Pietro Putetto ceo di Planet Smart City. Un’agenda particolarmente ricca e variegata caratterizzerà la giornata dedicata all’aggiornamento professionale più atteso dell’anno, un evento esclusivo per i professionisti del settore, che da ben 11 anni partecipano numerosi. Come di consueto, l’evento si concluderà con la premiazione delle eccellenze del settore. Perché, conclude Diego Caponigro “la professionalità e i successi degli agenti immobiliari meritano di essere riconosciuti e applauditi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)