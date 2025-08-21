21.3 C
Milano, al via sgombero centro sociale Leoncavallo. Salvini: “Dopo decenni di illegalità si cambia”

(Adnkronos) – E’ in corso, a Milano, lo sfratto del centro sociale Leoncavallo. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia di Milano, a supporto dell’ufficiale giudiziario per lo svolgimento delle operazioni di sgombero.  Lo sfratto era stato inizialmente notificato per il 9 settembre prossimo, tuttavia si è deciso di anticipare i tempi e l’intervento è scattato dalle 9 di questa mattina.  “Nel corso della giornata di oggi gli agenti della questura di Milano saranno impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di vigilanza dell’area circostante.”Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!”, scrive su X Matteo Salvini. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

