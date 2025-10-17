14.7 C
Milano, assessore Conte: “Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana”

(Adnkronos) – “Quello di A2a presentato oggi è il nono bilancio di sostenibilità territoriale di Milano, un rapporto virtuoso che parla di una strategia e di un’alleanza che pone al centro la competitività urbana della città di Milano, che significa sostenibilità ambientale, ma generazione di valore economico, diffusione del benessere e sostenibilità sociale”. A dirlo Emmanuel Conte, assessore al Bilancio del Comune di Milano, alla presentazione del nono bilancio di sostenibilità territoriale di Milano, svoltasi nella sede milanese di Assolombarda. 

“Con A2a, infatti, da un punto di vista di sussidiarietà operativa, abbiamo tanti progetti. Riguardo alla capacità di attrarre talenti della life company, che nel 2024 ha portato a 900 nuove assunzioni sul territorio, come Comune facciamo la nostra parte – conclude l’assessore – abbiamo di recente lanciato un Piano Casa, che prevede 10mila appartamenti per il ceto medio, per chi arriva a Milano o chi già vive qui e cerca la sua sfida di vita e di lavoro”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

