Milano, baby gang derubano e aggrediscono adolescenti: fermati 9 giovanissimi

(Adnkronos) – Nello scorso fine settimana la Polizia di Stato di Milano ha arrestato 3 ragazze minorenni e indagato altre 6 persone per rapine e aggressioni ai danni di due ragazzi di 14 e 15 anni. I giovani erano stati derubati di auricolari e giubbotti, con aggressioni violente che hanno coinvolto calci, pugni e perfino bottiglie rotte.

Grazie alla geolocalizzazione dei dispositivi rubati, la polizia è riuscita a rintracciare i responsabili tra Piazza XXIV Maggio, Darsena e Viale D’Annunzio. Tra gli oggetti sequestrati anche un martelletto frangi vetro e un tirapugni.

Intorno alle 23 di sabato sera, gli agenti della volante del Commissariato Porta Ticinese sono intervenuti in piazza XXIV Maggio dopo che un 15enne del posto aveva chiamato il 112 segnalando di essere stato derubato e aggredito da 4 ragazze e di essersi accorto del furto degli auricolari che aveva riposto nella tasca della giacca che aveva lasciato all’intero di un bar dal quale era uscito pochi minuti per chiacchierare con un amico. Attivato sul cellulare il sistema di localizzazione, li aveva poi individuati in zona Darsena. Arrivato nei pressi dei gradoni con un amico, il giovane ha attivato l’allarme facendo suonare le cuffiette che sono risultate all’interno dello zaino di una ragazza italiana di 17 anni che era in compagnia di altre tre sue giovani amiche. Una volta richiesto alla 17enne di riottenere i propri auricolari, il 14enne è stato immediatamente minacciato dalla ragazza che, dopo aver rotto contro il muro una bottiglia di birra che aveva in mano, l’ha puntata contro il 15enne prima di aggredirlo con calci e pugni insieme a un ragazzo poi dileguatosi.

I poliziotti hanno fatto salire a bordo della volante il giovane derubato e, poco dopo, in viale D’Annunzio, hanno individuato le quattro ragazze. Uno dei due poliziotti è sceso subito dall’auto per rincorrerle: dopo il primo tentativo di fermarle, le giovani hanno assunto un atteggiamento aggressivo e ostile. La 17enne ha cominciato a spintonare e colpire con calci e pugni il poliziotto, insultandolo pesantemente e, urlando ‘Stai cercando queste?!’ lanciando un paio di auricolari in direzione del naviglio. Le quattro ragazze, due di 17 anni, una di 16 e una di 18, hanno continuato a colpire l’agente di polizia con calci e pugni e con una borsa, al cui interno sono stati poi trovati un martelletto frangi vetro e una bottiglia di vodka, prima di essere immobilizzate dall’altro agente e dai colleghi del Commissariato Scalo Romana intervenuti in ausilio. Le tre ragazze minorenni sono state arrestate, e la 18enne indagata, per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale; la 16enne anche per il possesso del martelletto e una delle due 17enni anche per il possesso di un tirapugni in acciaio di 10cm.

Domenica, poco prima delle 20, invece, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano sono intervenuti in via Raffaello Sanzio per un’altra rapina. Un 14enne milanese ha riferito loro che, poco prima, era stato avvicinato da un gruppo di circa 10 giovani i quali lo avevano strattonato e gli avevano rubato il giubbotto e gli auricolari, per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce. I poliziotti della volante hanno rintracciato dei giovani compatibili con le descrizioni fornite dalla 14enne: i cinque ragazzi egiziani tra i 12 e i 17 anni, sono stati indagati per rapina in concorso e gli auricolari, trovati grazie alla geolocalizzazione, ritrovati in strada e riconsegnati alla vittima.

