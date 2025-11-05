14.8 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano, Basciano al pm: “Mai violenza o minacce contro Sophie Codegoni”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Mai usato violenza fisica, né fatto minacce. Alessandro Basciano, indagato per stalking dell’ex compagna Sophie Codegoni, per circa cinque ore si difende. Interrogato dal pubblico ministero di Milano Antonio Pansa, il deejay riempie 21 pagine di trascrizioni sintetiche, deposita video, fornisce il nome di eventuali testimoni a favore, contestualizza le chat diffuse dalla stampa e fornisce elementi nuovi per sconfessare la tesi di chi lo accusa.  

La tensione iniziale lascia spazio alla fiducia. “Alessandro è sereno e soddisfatto. Abbiamo fornito elementi che possono smontare l’accusa, abbiamo contestualizzato i messaggi, abbiamo ripercorso ogni singolo capo d’accusa e di fronte abbiamo trovato un pm preparato e disponibile all’ascolto. È andato molto bene” spiega il difensore, l’avvocato Leonardo D’Erasmo.  

Non è escluso che proprio i nuovi elementi forniti dalla Procura possano indurre il pubblico ministero a sentire altri testimoni, prima di decidere sul caso che ha influito sulla vita lavorativa di Basciano. E nel senso di un ritorno, quanto prima, alla normalità l’avvocato ha annunciato un’istanza per la revoca della misura, ossia del divieto di avvicinamento disposto dal Riesame di Milano. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
14.8 ° C
15.3 °
12.3 °
62 %
0.8kmh
87 %
Mer
13 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1548)ultimora (1440)sport (70)demografica (38)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati