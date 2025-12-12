9 C
Firenze
venerdì 12 Dicembre 2025
Milano, cento persone evacuate a scuola Cardano: sospetta sostanza urticante

(Adnkronos) – Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati evacuati stamane intorno alle 10.30, a seguito di una intossicazione dovuta con ogni probabilità dalla presenza nell’aria di una sostanza urticante. Il tutto è accaduto all’istituto secondario di primo grado Cardano in via Giulio Natta a Milano. 

Il secondo piano dell’edificio scolastico, è stato precauzionalmente evacuato per consentire ai vigili del fuoco ed in particolare agli esperti del nucleo NBCR di effettuare i necessari controlli. Cinque persone risultano lievemente intossicate e sono state curate dal personale del 118. 

Le operazioni di controllo e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate da poco senza che siano emerse ulteriori criticità. Un episodio analogo, sempre nella stessa scuola, era avvenuto anche ieri mattina con alcuni studenti che erano dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. 

cronaca

© Riproduzione riservata

