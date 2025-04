Milano Cortina 2026, al via la vendita libera dei biglietti: cosa sapere

(Adnkronos) – Il sogno Milano Cortina 2026 prende forma anche per gli appassionati. Domani, martedì 8 aprile, parte dalle 10 la vendita libera dei biglietti per assistere alle gare dei Giochi Olimpici Invernali (in programma dal 6 al 22 febbraio 2026), mentre proseguirà la possibilità di acquisto per i Giochi Paralimpici (6-15 marzo 2026). Il 6 maggio terminerà invece la promozione Early Bird, ovvero l’offerta a prezzi agevolati per alcune sessioni. Dopo le finestre di vendita dello scorso febbraio, arriva l’opportunità di prenotare i posti migliori per assistere dal vivo ai momenti più emozionanti del massimo evento sportivo mondiale, che tornerà in Italia 20 anni dopo l’ultima volta. Per accedere al portale Ticketing di Milano Cortina 2026, basta cliccare sul link della biglietteria ufficiale. Durante le fasi iniziali di vendita, scattate in occasione del “One Year to Go” per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, sono stati acquistati oltre 660.000 biglietti. Un risultato straordinario, con una significativa quantità di tagliandi venduti non solo in Italia, ma anche in Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Francia e Canada. La fascia d’età più attiva è stata quella tra i 25 e i 34 anni (oltre il 30%) seguita da quella tra i 35 e i 44 anni (circa il 25%). È possibile consultare i calendari di Milano Cortina 2026 per pianificare la propria esperienza sull’apposito portale (qui il collegamento). Ogni utente potrà acquistare fino a un massimo di 25 biglietti, che saranno esclusivamente digitali, e Visa sarà il metodo ufficiale di pagamento, in linea con la partnership storica con i Giochi. Tutti i biglietti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali sono strettamente nominativi. È possibile acquistare biglietti per sé e per altre persone e i nomi dei beneficiari devono essere inseriti dall’acquirente prima delle gare. Inoltre, il cambio nominativo sarà consentito gratuitamente a partire da dicembre 2025, attraverso l’app ufficiale di Ticketing di Milano Cortina 2026. I bambini di età non superiore ai 3 anni al momento della sessione possono entrare gratuitamente, a condizione che siano tenuti in braccio o in grembo dall’adulto che li accompagna. Il programma di Ticketing di Milano Cortina 2026, insieme al programma Hospitality di

On Location, sono le uniche fonti ufficiali e sicure per l’acquisto dei biglietti. Acquistando biglietti o pacchetti Hospitality al di fuori della piattaforma ufficiale, l’acquirente corre il rischio che i biglietti o i pacchetti non gli vengano consegnati o che vengano annullati dal Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 secondo i termini e le condizioni previste. —milano-cortina-2026/extrawebinfo@adnkronos.com (Web Info)