Milano Cortina 2026, Allegri tedoforo: “Momento di profondo significato umano e sportivo”

(Adnkronos) – “Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un’emozione intensa. La fiamma olimpica incarna valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, gli stessi che lo sport trasmette ogni giorno unendo persone e popoli”. Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, al termine della sua esperienza come tedoforo nel viaggio della fiamma olimpica, nella frazione Borgomanero–Varese. L’allenatore ha portato la torcia in un paese a metà tra Torino e Milano, le città in cui ha trascorso gli anni più importanti della sua carriera in panchina (con tanti successi tra Juve e Milan).  

“Portare la torcia ha rappresentato un momento di profondo significato umano e sportivo, simbolo di unione e continuità. Milano Cortina 2026 sarà un’occasione straordinaria per l’Italia di mostrarsi al mondo attraverso la forza dello sport. Negli ultimi 15 anni Milano è diventata una delle città più importanti al mondo, con una crescita esponenziale, e questo evento sportivo le darà ancora più lustro” ha concluso Allegri. 

