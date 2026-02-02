8 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Milano Cortina 2026, inaugurata la Sala Operativa Internazionale Olimpica per garantire sicurezza durante i Giochi

Ultima ora
1 ' di lettura

(Adnkronos) – È stata inaugurata questa mattina, presso la sede del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, la Sala Operativa Internazionale Olimpica (SOIO), struttura strategica dedicata alla gestione della sicurezza dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. 

La Soio, operativa 24 ore su 24, dal prossimo 6 febbraio, assicurerà il coordinamento con la Sala Operativa Internazionale e con le Questure di Bolzano, Milano, Sondrio, Trento, Venezia e Verona, garantendo una gestione integrata ed efficace delle attività di sicurezza e di ordine pubblico. 

Per tutta la durata dei Giochi, Ufficiali delle forze di Polizia estere, personale delle agenzie Interpol ed Europol saranno presenti all’interno della struttura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza coordinata dallo SCIP per assicurare coordinamento e tempestività nello scambio informativo e nella gestione di ogni eventuale criticità che richieda un intervento immediato di cooperazione internazionale.  

Alla cerimonia di apertura della Soio hanno partecipato gli ufficiali delle Polizie estere accreditate in Italia, a testimonianza della forte dimensione internazionale del dispositivo di sicurezza olimpico. 

L’attivazione della Sala rappresenta un passaggio chiave nel percorso di preparazione ai Giochi e conferma l’elevato livello di cooperazione internazionale e di professionalità del sistema di sicurezza italiano. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

