9.9 C
Firenze
sabato 7 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina 2026, J.D. Vance portafortuna: arriva e il team Usa segna due punti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Omrai è l’amuleto ufficiale. J.D. Vance, vicepresidente Usa, si conferma il portafortuna delle atlete americane. Da quando si è seduto in tribuna vip, felpa blu con scritto Usa, le giocatrici di hockey made in Usa hanno segnato due reti e sono in vantaggio 3 a 0 sulla Finlandia.  

Nella partita, sempre di hockey femminile contro la Repubblica Ceca del 5 febbraio scorso, si era seduto in tribuna e le statunitensi erano andate in vantaggio, andando poi a valanga. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.9 ° C
10.7 °
8.4 °
72 %
1kmh
40 %
Sab
10 °
Dom
13 °
Lun
12 °
Mar
14 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1502)ultimora (1327)sport (79)Eurofocus (58)demografica (38)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati