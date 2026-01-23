6.7 C
Firenze
venerdì 23 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina 2026, la nazionale israeliana di bob si qualifica: “I sogni diventano realtà”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La squadra di bob israeliana per la prima volta nella sua storia si è qualificata alle Olimpiadi e gareggerà nelle competizioni a due e a quattro maschili ai Giochi di Milano Cortina 2026. Uno “storico traguardo”, festeggia sui social il Comitato olimpico israeliano, precisando che con la squadra di bob sale a 9 il numero di atleti attesi in Italia, in 5 diverse discipline. 

 

“I sogni diventano realtà. Per Israele ‘impossibile’ è solo qualcosa che facciamo ogni giorno”, esulta sui social la squadra di bob. La qualificazione alle Olimpiadi è “una missione” – ricordano – nata 12 anni fa. A guidarla il capitano Adam Edelman, che ha già partecipato alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 gareggiando nello skeleton. Anche gli altri compagni di squadra sono atleti provenienti da altre discipline. 

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
6.7 ° C
7.9 °
5.9 °
80 %
0.5kmh
100 %
Ven
8 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
9 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1422)ultimora (1262)Eurofocus (58)sport (54)demografica (48)vigili del fuoco (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati