Milano Cortina 2026, Morelli: “A Livigno 160 milioni di interventi, pronti alle Olimpiadi”

(Adnkronos) – “Grazie a un investimento di 160 milioni di euro, Livigno si prepara ad accogliere in gran forma le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026”. Lo ha annunciato il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, oggi in visita ai cantieri della località. Nei prossimi giorni, dall’8 al 14 marzo 2025, Livigno ospiterà l’Aerials & Moguls Olympic Test Event: “Questo è da considerare come il primo via alle Olimpiadi. Un’importante prova generale per le competizioni olimpiche, che permetterà di testare l’efficacia delle infrastrutture, l’organizzazione e la logistica, in vista dell’evento principale”. “Le opere in corso non si limitano alla preparazione dei Giochi Olimpici – ha spiegato Morelli – ma puntano a rafforzare il ruolo della località come hub sportivo internazionale e destinazione turistica di eccellenza. Inizia un percorso che non solo garantirà il successo delle competizioni, ma lascerà una eredità duratura per la comunità e il turismo del territorio”. —milano-cortina-2026/eventiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)