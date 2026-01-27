5.8 C
Milano Cortina 2026, Pamich: “Non sono stato abbandonato in strada dopo aver fatto il tedoforo”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Ci tengo a precisare che non è vero che io sia stato abbandonato dopo aver fatto il tedoforo a Vicenza, semplicemente non sono salito sul pullman dell’organizzazione perché mi sono venuti a prendere degli amici e sono andato via in macchina con loro. Sono rimasto sbalordito quando l’ho letto”. Così all’Adnkronos il campione olimpico della 50 km di marcia a Tokyo 1964 Abdon Pamich, che lo scorso 20 gennaio a Vicenza ha portato la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.  

Pamich ha risposto così alle voci circolate sui social nelle ultime ore, che lo vedevano “abbandonato dall’organizzazione delle Olimpiadi di Milano Cortina” dopo i suoi 200 metri da tedoforo nel viaggio della fiamma olimpica.  

La leggenda azzurra ha aggiunto: “E’ stata una bellissima esperienza fare il tedoforo, è stata la prima volta in 92 anni di vita. Mi ha fatto anche piacere di essere stato riconosciuto da tante persone, ho fatto selfie e firmato autografi, è stato un bel bagno di folla”. 

© Riproduzione riservata

