Milano Cortina 2026, primi test allo Sliding Centre. Saldini: “Pista simbolo Olimpiadi”

(Adnkronos) – Si è svolta oggi a Cortina d’Ampezzo la prima giornata di test della pre-omologazione della pista da bob, skeleton e slittino per i Giochi del 2026. In poco più di 300 giorni, con 135 persone di media al lavoro, si è realizzata una vera impresa “all’italiana”. La riqualificazione dello Sliding Centre è stata assegnata all’Impresa Pizzarotti il 31 gennaio 2024 con il cantiere aperto dopo meno di 20 giorni. Lunga 1749 metri, 16 curve che riprendono lo storico tracciato, con una velocità media di 145 km/h e un tempo di gara di 55/60 secondi, si appresta a diventare un punto di riferimento nel panorama sportivo internazionale. Presente alla cerimonia il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, il presidente della Regione Veneto

Luca Zaia

, il presidente della federazione internazionale di bob e skeleton, Ivo Ferriani e la vicepresidente della federazione dello slittino Claire Del Negro, accompagnati dalle autorità locali. “Oggi per noi è il momento dell’emozione e anche della commozione. Iniziare questo nuovo cammino, un anno fa, spaventava tutti noi. Ma dopo ogni passo in avanti che abbiamo fatto, giorno dopo giorno, ci siamo resi conto di come sarebbe stato sbagliato rimanere fermi e arrendersi – ha detto il commissario di Governo Fabio Saldini -. Abbiamo lottato contro il tempo, contro chi ci criticava, contro chi sperava che l’Italia perdesse questa sfida. Non so descrivere fino in fondo l’emozione dei primi bob, skeleton e slittini che ho visto scivolare su questa pista che è storia, che è passione, che è il simbolo stesso di Cortina e dei Giochi del 2026. Abbiamo lavorato giorno e notte, in ogni condizione climatica, senza mai risparmiarci, sacrificando le nostre vite, le nostre famiglie per un sogno. Il sogno di realizzare qualcosa di grande, di importante, che dimostrasse al mondo quanto l’Italia, quando fa squadra, sia imbattibile. A uno a uno ringrazio le maestranze, il vero cuore pulsante della pista, i ghiacciatori, Impresa Pizzarotti, Its, tutti i subappaltatori e un grazie speciale a Simico, la squadra senza cui tutto questo oggi non sarebbe stato possibile”.

I test proseguiranno per tutta la settimana. Al termine, la squadra azzurra rimarrà ad allenarsi altri 7 giorni. —milano-cortina-2026/eventiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)