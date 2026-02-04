8.5 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Pronti, via: iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 4 febbraio, iniziano i Giochi con le prime gare di curling (doppio misto). Previste anche le prime prove cronometrate di sci alpino e di slittino, con alcuni azzurri già in gara. Ecco orario delle gare olimpiche di oggi e dove vederle in tv e streaming. 

Ecco il programma delle prime gare di Milano Cortina 2026, in programma oggi mercoledì 4 febbraio: 

19.05 – Curling (doppio misto, fase a gironi): Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Repubblica Ceca, Estonia-Svizzera 

Oggi sono previste anche le prime prove cronometrate di sci alpino e slittino, con alcuni azzurri in gara: 

11.30 Discesa maschile, prima prova cronometrata (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer) 

dalle 19.30 Slittino, singolo maschile, prima e seconda prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller) 

Per le gare di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, non è prevista diretta tv. Lo streaming sarà invece disponibile su Eurosport 1 e Dazn per sci alpino e Gran Bretagna-Norvegia di curling, su Discovery Plus ed Hbo Max per sci alpino e curling. 

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
8.5 ° C
9.1 °
7.6 °
81 %
0.5kmh
75 %
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1458)ultimora (1301)sport (68)Eurofocus (53)demografica (36)carabinieri (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati