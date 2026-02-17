10.1 C
Milano Cortina, arriva Trump? Cio: “Chiedete alla Casa Bianca”

(Adnkronos) – “Trump a Milano per la finale di hockey? E’ una domanda da fare direttamente alla Casa Bianca”. Lo ha fatto sapere il Cio in conferenza stampa, sottolineando di “non essere a conoscenza di quali siano i movimenti dei capi di Stato e di governo”, e commentando così le voci secondo cui il presidente degli Stati Uniti sarebbe potuto volare presto in Italia per presenziare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ‘delegato’ al vicepresidente Vance la cerimonia d’apertura di San Siro. 

“Non ti aspetterai davvero che commenti i movimenti dei Capi di Stato e non ti deluderò perché non lo farò”, ha sottolineato il portavoce Cio. “Se hai una domanda su questo, penso che probabilmente dovrai porla alla Casa Bianca”, ha ribadito il Cio. 

milano-cortina-2026

