mercoledì 18 Febbraio 2026
Milano Cortina, azzurri ancora a caccia di medaglie – La diretta

(Adnkronos) – Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026 oggi, mercoledì 18 febbraio, con gli italiani che tornano in gara per dare la caccia a nuove medaglie, dopo lo straordinario oro nel pattinaggio di velocità inseguimento a squadre.  

 

 

Occhi puntati sullo slalom femminile, ma anche sullo short track in serata.  

L’Italia ha così conquistato fino a ora ben 24 medaglie in queste Olimpiadi. L’ultima ieri con la squadra dell’inseguimento maschile di pattinaggio di velocità, composta da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, che ha conquistato l’oro (il nono per l?italia) battendo in finale gli Stati Uniti. Terza la Cina, che ha vinto la finale per il bronzo contro l’Olanda.  

