Milano Cortina, bastonata al volto durante Canada-Repubblica Ceca di hockey. Cos’è successo

(Adnkronos) – I quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina regalano emozioni e sorprese. Ieri, mercoledì 18 febbraio, il Canada ha battuto la Repubblica Ceca 4-3, agguantando con molta fatica la qualificazione alla semifinale del torneo ai Giochi Olimpici dopo una rimonta all’overtime. Nel corso della partita, un episodio è presto diventato virale. Sul 2-1 per la Repubblica Ceca, durante un’azione di gioco il giovane talento canadese Macklin Celebrini ha tirato una bastonata sul volto del giocatore ceco David Pastrnak. Ovviamente, in maniera del tutto involontaria.  

Subìto il colpo, Pastrnak è rimasto a terra dolorante, fermandosi per qualche minuto prima di riprendere a giocare. Per la cronaca, il Canada ha in seguito rimontato, segnando il gol del 3-3 a tre minuti dal gong e trovando poi la rete della vittoria con Mitch Marner. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

