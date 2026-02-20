15.5 C
Milano-Cortina, Buonfiglio (Coni): “Molta soddisfazione per medagliere”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Dai Giochi Invernali di Milano-Cortina “Portiamo a casa tutto. L’Italia è un grande paese non da oggi, ma da sempre e siamo riusciti a mettere in mostra quello che sappiamo fare bene”. Nel medagliere “quattro anni fa eravamo undicesimi, oggi stiamo combattendo con Norvegia e Stati Uniti. C’è molta soddisfazione”. Lo ha detto oggi il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della sigla del protocollo tra Coni e Conai per la sostenibilità degli eventi sportivi, oggi a Milano. 

“Stiamo vincendo tanto, e quando accade è un piacere mettersi il distintivo della squadra che vince. È questo che ci rende fieri e orgogliosi di rappresentare gli italiani e le italiane che ci seguono”. 

“Noi avevamo un obbligo” a queste Olimpiadi “essere condannati a vincere”. Ha continuato. “Stiamo strabiliando il mondo in tutto e per tutto – ha poi aggiunto Buonfiglio -. Tutto questo, per essere valorizzato, necessitava di tante vittorie ed è per questo che siamo condannati a vincere, per mantenere alta l’attenzione ed essere un modello da imitare”. 

“Le atlete e gli atleti italiani si meritano le medaglie che stanno vincendo e nonostante le pressioni, il sistema sportivo Italia sta continuando a funzionare molto bene”. 

“Non è facile perchè questa è un’ulteriore prova, ma quello che accadrà stasera è merito delle atlete”. Ha con tinuato il presidente del Coni rispondendo a una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto se fosse possibile una tripletta d’oro per la pattinatrice Francesca Lollobrigida. 

“Le stesse batterie eliminatorie son odelle gare importantissime – ha poi aggiunto -. Non è come gareggiare in Italia, chi arriva qui lo fa per vincere e ogni batteria e semifinale richiede il massio impegno”. Sull’ovale ghiacciato tutto può succedere: “Ci sono delle variabili da considerare, qualcuno che ti viene addosso o che vuole fare una scorrettezza”. Ha concluso 

 

