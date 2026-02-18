Milano Cortina, Casper cade durante Italia-Usa di curling. Cos’è successo alle Olimpiadi

10.6 C
Firenze
mercoledì 18 Febbraio 2026
(Adnkronos) – Una caduta che ha strappato un sorriso. E diventata presto virale sui social, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel corso della sfida di curling tra Italia e Stati Uniti, il capitano della nazionale americana Daniel Casper è scivolato sul ghiaccio di Cortina, facendo sorridere tutti i presenti.  

Per lui, nessun problema per continuare poi la partita. Giusto un piccolo incidente di percorso, risolto con grande stile. L’americano è subito tornato in piedi corricchiando, quasi facendo finta di nulla. Salutando gli spettatori in modo ironico, con un cenno.  

Per la cronaca, ieri l’Italia ha battuto gli Stati Uniti con il punteggio di 8-5, agguantando una vittoria fondamentale per continuare nella corsa alle semifinali.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

