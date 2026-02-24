14.6 C
Milano Cortina, Cristiano Ronaldo e il messaggio per Vonn: “Le leggende risorgono sempre”

(Adnkronos) – “I campioni si distinguono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui rifiutano di arrendersi. Lindsey Vonn, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che possiedi. Continua a lottare. Le leggende risorgono sempre”. L’ultimo messaggio di pronta guarigione per Lindsey Vonn arriva direttamente da Cristiano Ronaldo.  

Il fuoriclasse portoghese, cinque volte Pallone d’oro oggi in forza all’Al Nassr ha commentato su Instagram l’ultimo video postato dalla campionessa americana, infortunatasi gravemente nella gara di discesa libera a Milano Cortina 2026.  

“Finalmente sono uscita. Dopo quasi 2 settimane trascorse in un letto quasi completamente immobile, sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non ancora a casa, ma è un passo enorme. Spero di aver spiegato abbastanza bene il mio infortunio. Non sono un medico quindi se non spiego qualcosa perfettamente per favore perdonatemi” aveva scritto Vonn a corredo di un video, in cui ha spiegato di aver rischiato l’amputazione della gamba dopo l’incidente sull’Olimpia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo.  

