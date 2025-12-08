13.1 C
Milano-Cortina: emozione a palazzo Mattei a Roma per passaggio Fiamma olimpica

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Forte emozione ieri a Palazzo Mattei, sede storica di Eni, per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Marco Petracchini, presidente di Enilive, sottolinea di aver vissuto “un’emozione indescrivibile”, ribadendo il valore simbolico di portare la torcia in un luogo iconico per la storia del gruppo.  

Dello stesso avviso anche l’amministratore delegato di Enilive, Stefano Ballista: “Evidenzio la sintonia tra i valori dei Giochi e quelli dell’azienda. La fiamma è simbolo di energia, continuità e inclusività, elementi nei quali ci rispecchiamo completamente. Il passaggio della torcia in questo luogo storico è stato emozionante”. 

La tappa di Palazzo Mattei ha accompagnato l’avvio del Viaggio della Fiamma Olimpica, partito il 6 dicembre dopo l’arrivo a Roma del 4 dicembre e l’accensione del sacro fuoco a Olimpia lo scorso 26 novembre. Il percorso, sostenuto da Eni in qualità di Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, coinvolgerà 10.001 tedofori e attraverserà tutte le regioni italiane fino a concludersi a Milano, allo Stadio di San Siro, il 6 febbraio 2026. 

economia

