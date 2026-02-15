14.8 C
Firenze
domenica 15 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, esauriti preservativi nel villaggio: in arrivo nuove scorte per atleti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Gli organizzatori olimpici hanno promesso nuove scorte di preservativi gratuiti per gli atleti dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, dopo l’esaurimento nei vari villaggi. “Possiamo confermare che la scorta di preservativi nei villaggi olimpici è stata temporaneamente esaurita a causa di una domanda superiore alle aspettative”, ha dichiarato il comitato organizzatore alla dpa. “Saranno riforniti costantemente fino alla fine dei Giochi per garantirne la disponibilità continua”.  

I Giochi di Milano Cortina si svolgono fino al 22 febbraio. I preservativi gratuiti alle Olimpiadi sono stati introdotti nel 1988 e circa 300.000 sono stati resi disponibili durante l’ultima edizione estiva del 2024, diventando anche un souvenir molto apprezzato dagli atleti.  

Secondo il portavoce del Comitato Olimpico Internazionale Mark Adams, la cifra relativa a Milano Cortina è molto inferiore. “Penso che ne siano stati utilizzati 10mila, 2.800 atleti, potete immaginare, come si suol dire…”, ha detto sabato, aggiungendo: “Questo dimostra chiaramente che San Valentino è in pieno svolgimento nel villaggio”. 

milano-cortina-2026

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
14.8 ° C
15.8 °
13.2 °
46 %
3.6kmh
20 %
Dom
14 °
Lun
11 °
Mar
14 °
Mer
9 °
Gio
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1424)ultimora (1251)sport (72)Eurofocus (54)demografica (47)carabinieri (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati