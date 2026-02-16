Milano Cortina, finale big air sci freestyle posticipata per tempesta di neve a Livigno

(Adnkronos) – In forte dubbio la finale femminile di big air di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina prevista oggi, lunedì 16 febbraio. A Livigno è in corso una forte nevicata, che ha portato gli organizzatori a posticipare il via della finalissima (inizialmente prevista alle 19:30) alle 21. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nei prossimi minuti, in particolare nella finestra 20-21 (fuori dunque dall’orario fissato per lo ‘start’). In gara allo Snow Park ci sono le azzurre Flora Tabanelli e Maria Gasslitter.

Al momento, dunque, la finale dovrebbe cominciare alle 21, con l’organizzazione che punta a chiudere l’evento entro mezzanotte. Notizia di qualche ora fa, Anouk Andraska e Mathilde Gremaud non parteciperanno alla finale femminile. Entrambe le atlete svizzere sono cadute durante gli allenamenti e si sono infortunate. Andraska ha riportato una lesione al polso, Gremaud (una delle favorite per l’oro) all’anca. Sono in corso ulteriori accertamenti medici.

