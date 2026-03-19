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Milano-Cortina, Fontana: “Ai Giochi presenza femminile pari se non superiore a quella maschile”

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(Adnkronos) – “Dall’indagine presentata oggi abbiamo visto che la presenza femminile, anche nella comunicazione, è stata molto importante e pari, se non in alcuni casi anche superiore, alla presenza maschile”. E’ quanto affermato da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, intervenendo alla presentazione da parte di Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, dei risultati della ricerca “Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026” realizzata dall’Osservatorio di Pavia. 

  

“Questa è un’ottima notizia anche perché le donne in queste Olimpiadi si sono distinte sia per i risultati sia per le storie che hanno saputo raccontare: Francesca Lollobrigida, ad esempio, che fra una medaglia d’oro e l’altra ha avuto un bambino – spiega Fontana – o la storia di Federica Brignone, che fino a sei mesi fa aveva le stampelle e che con un grande sacrificio è riuscita a vincere addirittura due medaglie d’oro. Pertanto, penso che la presenza femminile nello sport sia sempre più importante, presente e più riconosciuta dai nostri cittadini”. 

  

Il presidente Fontana, poi, racconta che avrebbe voluto vedere una maggior copertura mediatica per le Paralimpiadi: “Speravo ci fosse una maggior copertura, anche perché oggettivamente le Paralimpiadi sono importanti come le Olimpiadi o forse anche di più. Pertanto, è necessario lavorare in futuro, come si è lavorato per raggiungere la parità tra presenza femminile e maschile, per fare in modo che anche le Paralimpiadi possano avere la stessa presenza delle Olimpiadi”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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