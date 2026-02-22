8.9 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, Gabry Ponte dà spettacolo nella cerimonia di chiusura sulle note di ‘Blue – Da Ba Dee’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Spettacolo all’Arena di Verona con Gabry Ponte, per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi domenica 22 febbraio. Dopo la parte protocollare della Victory Ceremony, che ha visto la tradizionale proclamazione dei podi olimpici, c’è stato un sentito omaggio ai volontari, capeggiati da Mario Gargiulo, 90 anni, il più vecchio volontario, presente a Cortina ‘56. 

I volontari sono entrati in scena disponendosi coreograficamente per formare il numero “26”, simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’esibizione è stata accompagnata da un set musicale di Gabry Ponte (sulle note di ‘Blue – Da Ba Dee’), che ha celebrato in maniera iconica il contributo fondamentale di migliaia di persone che hanno reso possibile l’evento. 

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.9 ° C
10.5 °
7.8 °
70 %
2.1kmh
0 %
Lun
15 °
Mar
16 °
Mer
17 °
Gio
19 °
Ven
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1370)ultimora (1203)sport (80)Eurofocus (47)demografica (40)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati