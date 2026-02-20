9.4 C
Firenze
venerdì 20 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, incidente durante gara Fontana: Sellier tagliata da lama sul volto. Cos’è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Clamorosa caduta multipla durante il quarto di finale della gara femminile dei 1.500 metri di short track, oggi venerdì 20 febbraio. Tre le atlete finite sul ghiaccio, inclusa la campionessa azzurra Arianna Fontana. Nell’incidente è rimasta ferita la pattinatrice polacca Kamila Sellier, soccorsa dai sanitari e portata via in barella, mentre la gara era stata interrotta. La gara è poi ricominciara, senza l’atleta infortunata e senza la statunitense Kristen Santos-Griswold, squalificata. Qualche problema per Arianna Fontana, che però è riuscita a tornare in pista, qualificandosi prima per la semifinale e poi per la finale.  

Bruttissimo infortunio per Kamila Sellier. Nello scontro in pista, la polacca ha riportato un vistoso taglio sul volto, che le ha provocato un’importante perdita di sangue. L’atleta è stata immediatamente soccorsa dai sanitari a bordo pista, che hanno effettuato le prime medicazioni prima di portarla via dal Forum di Assago. 

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.4 ° C
10.1 °
8.2 °
53 %
6.7kmh
0 %
Ven
9 °
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
14 °
Mar
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1462)ultimora (1293)sport (70)Eurofocus (53)demografica (46)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati