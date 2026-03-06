Milano Cortina, Iran non parteciperà alle Paralimpiadi: l’unico atleta iscritto non può raggiungere l’Italia

(Adnkronos) – L’Iran non parteciperà ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha spiegato il Comitato Paralimpico Internazionale in una nota, chiarendo che l’unico atleta iscritto in rappresentanza del Paese, il fondista Aboulfazl Khatibi Mianaei, non può raggiungere l’Italia per questioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente.

Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, ha commentato così la questione: “E’ un grande dispiacere per lo sport mondiale e soprattutto per Aboulfazl non poter viaggiare in sicurezza per competere nella sua terza Paralimpiade invernale. Da quando il conflitto è iniziato sabato, l’Ipc e il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per trovare percorsi alternativi che garantissero un passaggio sicuro alla delegazione iraniana verso i Giochi. Tuttavia, con il conflitto ancora in corso in tutto il Medio Oriente, il rischio per le vite umane è troppo elevato. Con i sistemi di comunicazione interrotti in gran parte dell’Iran, il dialogo non è stato semplice. Il Comitato Paralimpico Iraniano ci ha informato che un passaggio sicuro verso Milano Cortina 2026 non era possibile e che, di conseguenza, non avrebbero potuto prendere parte ai Giochi”.

Parsons ha aggiunto: “Con i sistemi di comunicazione fuori uso in gran parte dell’Iran, il dialogo con il Comitato Paralimpico Iraniano e la federazione nazionale di sci non è stato facile. Il Comitato Paralimpico Nazionale iraniano ci ha informato che non era possibile garantire un passaggio sicuro a Milano Cortina 2026 e che, di conseguenza, non sarebbe stato possibile partecipare ai Giochi. Non poter competere ai Giochi Paralimpici Invernali a causa di fattori al di fuori del proprio controllo dopo anni di allenamento e dedizione è straziante per l’atleta e la nostra solidarietà va ad Aboulfazl in questo momento difficile”.

