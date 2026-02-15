14.8 C
Firenze
domenica 15 Febbraio 2026
Milano-Cortina, Italia bronzo nella staffetta sci di fondo uomini

(Adnkronos) – Altra medaglia per l’Italia ai Giochi olimpici di Milano-Cortina, la 19esima totale e la prima nello sci di fondo, vent’anni dopo lo storico oro dei Giochi di Torino 2006. La staffetta azzurra, composta da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquista il bronzo nella 4×7,5 km, vincendo il duello con la Finlandia. L’oro va alla Norvegia, che trionfa con il tempo di 1:04:24.5 regalando uno storico nono oro al fenomeno Klaebo, mentre l’argento va alla Francia (+22.2). Italia terza, con un distacco di 47.9 secondi. 

Ora si chiude un cerchio e si rilancia un movimento che sta aprendo una nuova era con tanti giovani promettenti. 

In una gara in cui Norvegia e Francia hanno fatto capire da subito di navigare tranquille verso oro e argento – con Johannes Klaebo a completare l’opera iniziata da Emil Iversen, Martin Nyenget e Einar Hedegart, seguito da un Victor Lovera che a sua volta non ha dovuto che capitalizzare il lavoro cominciato da Theo Schely Hufgo Lapalus e Mathis Desloges – si è invece scatenata la battaglia sportiva per l’ultimo gradino del podio.  

Protagoniste del duello Finlandia e Italia, con un unico momento di paura quando Martino Carollo ha ceduto una ventina di secondi in terza frazione ad Arsi Ruuskanen. Ci ha pensato l’esperienza di Pellegrino a recuperare in ultima frazione Niko Anttola, raggiunto e controllato senza fatica fino all’ultimo chilometro, quando il portabandiera valdostano ha operato l’allungo decisivo, arrivando a braccia alzate sotto il traguardo, con l’emozione di aggiungere una nuova medaglia a cinque cerchi ai due argenti nelle sprint di Pechino 2022 e PyeongChang 2018. 

 

