Milano Cortina, Jutta Leerdam mette all’asta la tuta usata alle Olimpiadi: ecco quanto vale

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jutta Leerdam ha chiuso le Olimpiadi di Milano Cortina con due medaglie, un oro e un argento. E, soprattutto, ha fatto parlare di sé per motivi diversi. Anche a evento concluso. La star olandese del pattinaggio di velocità ha messo all’asta la tuta orange con cui ha vinto le sue due medaglie olimpiche, l’oro nei 1000 metri (con tanto di lacrime del fidanzato Jake Paul in tribuna) e l’argento nei 500 metri. La risposta dei suoi tifosi non si è fatta attendere. 

La tuta della campionessa olandese (autografata, per la cronaca) ha già ricevuto decine di offerte, superando la cifra di 8mila euro. L’asta andrà avanti fino a sabato 28 febbraio. Inevitabile, dunque, che il suo valore cresca ancora nei prossimi giorni. Effetto Milano Cortina.  

