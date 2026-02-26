14.5 C
Firenze
giovedì 26 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, Klaebo passa al ciclismo dopo i 6 ori alle Olimpiadi? Una squadra del World tour lancia l’assalto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Johannes Klaebo e un futuro da ciclista? Possibile. Il fuoriclasse norvegese dello sci di fondo, dominatore di tutte le gare della sua specialità a Milano Cortina 2026 con 6 ori vinti, è diventato con le Olimpiadi appena concluse l’atleta più vincente della storia dei Giochi invernali. Klaebo ora concentrerà le sue energie sulla vittoria della sesta Coppa del Mondo generale della sua carriera, prima di riflettere sul futuro anche in vista della prossima edizione della rassegna a cinque cerchi sulle Alpi Francesi, nel 2030.  

 

Dalla fine delle Olimpiadi, le indiscrezioni sul futuro del campione nordico si rincorrono. In particolare, relativamente a un suo ingresso nel mondo del ciclismo professionistico. Klaebo ha al momento un accordo di collaborazione con la Uno-X Mobility, squadra del World Tour con cui si è già allenato più volte in estate. Thor Hushovd, general manager del team, ha parlato così della questione: “Con il motore che ha, Klaebo potrebbe avere successo in quasi tutti gli sport di resistenza. Non sono sicuro però che voglia appendere gli sci al chiodo per dedicarsi a tempo pieno al ciclismo”. Su questa ipotesi, il norvegese è stato in ogni caso possibilista dopo il sesto oro conquistato alle Olimpiadi: “Inizierò a pensare a cosa farò in futuro. Forse entrare a far parte del team Uno-X dovrebbe essere il prossimo obiettivo”.  

 

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.5 ° C
15.5 °
13.2 °
79 %
0.5kmh
5 %
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1404)ultimora (1243)sport (81)Eurofocus (46)demografica (34)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati