11.6 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, Klaebo sembra Bolt: sprint da sogno nello sci di fondo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sono le Olimpiadi invernali, ma sembrano quelle estive. A Milano Cortina 2026 c’è anche chi è riuscito a sprintare come i colleghi dell’atletica, ma con gli sci ai piedi. Il norvegese Johannes Hosflot Klaebo, campione di punta della spedizione scandinava e che gareggia nello sci di fondo, ha fatto segnare un tempo da quasi record, mentre andava a prendersi il secondo oro dei suoi Giochi trionfando nella sprint a tecnica classica di fondo, portando così la Norvegia sempre più su nel medagliere. 

Klaebo, che in totale in carriera ha conquistato sette medaglie, ha conquistato l’oro con un’altra strategia da fuoriclasse. Rimasto con i compagni fino a quando non ha deciso di allungare, sprintando in salita, all’ultimo dosso, come un vero centometrista.  

L’allungo in salita gli è valso un distacco tale da permettergli di ‘rilassarsi’ sul rettilineo finale, in cui gli avversari hanno provato ad avvicinarsi, ma chiudendo comunque a poco meno di un secondo di distanza. 

 

milano-cortina-2026

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
12.5 °
10.5 °
83 %
3.6kmh
75 %
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1501)ultimora (1325)sport (77)Eurofocus (58)demografica (41)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati