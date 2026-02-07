11.7 C
Milano Cortina, la cerimoni d’apertura delle Olimpiadi su Rai1 stravince con oltre 9 milioni di spettatori e 46% share

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 segnano già una prima vittoria, quella degli ascolti Tv: la cerimonia d’apertura, in diretta ieri, venerdì 6 febbraio, ha totalizzato ben 9.272.000 di telespettatori pari al 46.2% di share dalle 20.02 alle 23.30. A distanza, con uno share del 12% e 1.873.000 spettatori ‘Io Sono Farah’ su Canale 5 seguito da ‘Quarto Grado’ su Rete4 con 1.081.000 spettatori e l’8.1%.  

A seguire: su Italia1 ‘Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo’ che totalizza 796.000 spettatori e il 5.2% di share; su La7 ‘Propaganda Live’ con 676.000 spettatori e il 4.5%; mentre su Rai3 ‘Un Giorno in Pretura’ ottiene 308.000 spettatori (1.6%), così come ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ su Nove con 310.000 spettatori (1.6%.)  

Nell’Access Prime Time, vince Canale5 con ‘La Ruota della Fortuna’ che totalizza 4.384.000 spettatori e il 19.9%, ma in assenza del concorrente diretto ‘Affari tuoi’, è seguito da ‘Un Posto al Sole’ con 1.253.000 spettatori e il 5.6% di share, da ‘Otto e Mezzo’ su La7 cona 1.003.000 spettatori e il 4.5%, mentre ‘N.C.I.S. – Unità Anticrimine’ su Italia1 con 728.000 spettatori, ‘Il Cavallo e la Torre’ con 705.000 spettatori e ‘4 di Sera’ su Rete4 con 719.000 spettatori, registrano tutti il 3.3% di share.  

