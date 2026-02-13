Milano Cortina, le gare di oggi: da Moioli allo speed skating, orario e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Settimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo i due scintillanti ori di Federica Brignone (SuperG) e Francesca Lollobrigida (3000 metri), continua la caccia azzurra al record di medaglie olimpiche. Oggi, venerdì 13 febbraio, è il giorno dello snowboardcross femminile con la campionessa olimpica Michela Moioli, ma attenzione anche allo speed skating con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. Ecco orario delle gare di giornata e dove vederle in tv e streaming.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi:

9 bob – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4 (Italia)

9 combinata nordica – Trampolino grade, prova 1 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

9.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia

10 snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 1 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner)



10.55 snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 2 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner)

11.45 bob – Monobob femminile, prova cronometrata 3-4 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

11.45 sci di fondo – 10 km in tecnica libera individuale maschile (Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini)

12.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia

12.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia

13.30 snowboard – Snowboardcross femminile, ottavi di finale

14 biathlon – 10 km sprint maschile (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)

14.03 snowboard – Snowboardcross femminile, quarti di finale

14.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud

14.24 snowboard – Snowboardcross femminile, semifinali

14.41 snowboard – Snowboardcross femminile, small final

14.46 snowboard – Snowboardcross femminile, big final

16 speed skating – 10000 metri maschili (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello)

16 skeleton – Gara femminile, prima manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

16.40 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia

16.40 hockey ghiaccio – Torneo femminile, quarto di finale 1: Cechia-avversaria da definire

17.48 skeleton – Gara femminile, seconda manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

18.30 salto con gli sci – Trampolino grande maschile, prova 2 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19 pattinaggio di figura – Free program individuale maschile (Matteo Rizzo, Daniel Grassl)

19.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia

19.30 skeleton – Gara maschile, terza manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

19.30 snowboard – Halfpipe maschile, finale (prima manche)

19.59 snowboard – Halfpipe maschile, finale (seconda manche)

20.28 snowboard – Halfpipe maschile, finale (terza manche)

21.05 skeleton – Gara maschile, quarta manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

21.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera

21.10 hockey ghiaccio – Torneo femminile, quarto di finale 2: Italia-Stati Uniti

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

—

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)