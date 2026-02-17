Milano Cortina, le gare di oggi: dal curling al pattinaggio di velocità, orari e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, gli atleti azzurri tornano in pista per ricominciare la caccia alle medaglie alle Olimpiadi invernali. Dal curling femminile (con la sfida al Giappone) al pattinaggio di velocità con l’inseguimento a squadre maschile, ecco il programma di giornata, gli orari e dove vedere gli italiani in gara.

Ecco gli italiani in gara oggi a Milano Cortina 2026:

10 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

12:10 Hockey su ghiaccio: Italia-Svizzera, playoff uomini

13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, 10km fondo (da definire)

14:05 Curling: Round robin donne, Italia – Giappone (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)

14:30 Biathlon: Staffetta 4×7,5km uomini (Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani, Tommaso Giacomel)

14:30 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, semifinali (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)

15:24 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali D-C (ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)

16:22 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali B-A (ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti)

18.45 Pattinaggio di figura: Singolo donne, programma corto (Lara Naki Gutmann)

19 Bob: Bob a due uomini, manche 3 (Patrick Baumgartner, Robert Mircea)

19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – USA (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

21:05 Bob: Bob a due uomini, manche 4 (Patrick Baumgartner, Robert Mircea)

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

