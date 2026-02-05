10.3 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, Mandostan protagonista a sorpresa? Lo Stato… che non esiste

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il Mandostan alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Alla viglia della cerimonia di apertura dei Giochi invernali, con alcune delle gare che sono già iniziate, c’è attesa per scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione delle Olimpiadi, e le sorprese. Tra queste potrebbe esserci anche il Mandostan, piccolo Stato situato al confine tra Pakistan e Tagikistan che, in realtà, non esiste. 

Si tratta di uno ‘scherzo’ che ha già animato i Giochi invernali di Torino 2006 e che si prepara a ripetersi anche a Milano Cortina 2026. Un gruppo di amici, con la passione dello sport, era riuscito a imbucarsi a feste ed eventi ufficiali riservate alle delegazioni delle varie Nazioni in gara, dichiarando, appunto, di essere emissari a vario titolo dello stato del Mandostan. A chi gli chiedesse in quale sport gareggiassero, rispondevano il freestyle. 

Il Mandostan diventò rapidamente virale, diventando così ‘reale’ soprattutto su internet. Nel corso del tempo hanno creato anche una bandiera (una striscia verde diagonale all’interno di un riquardo giallo, con una stella rossa in alto a destra), delle magliette e altri gadget per esprimere il loro ‘orgoglio nazionale’. 

Il Mandostan sarà quindi protagonista anche a Milano Cortina? Negli scorsi mesi i ragazzi, desiderosi di replicare le imprese (non sportive) del 2006, si sono intrufolati a diversi eventi ufficiali e hanno creato una pagina Instagram, ora oscurata, assicurando che proveranno a ‘imbucarsi’ anche in questa nuova edizione dei Giochi. Un’intenzione certificata da un messaggio piuttosto esplicito: “Stay tuned”, letteralemente “rimanete sintonizzati” o meglio “state pronti”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.3 ° C
10.8 °
8.4 °
87 %
1.5kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1507)ultimora (1345)sport (69)Eurofocus (56)demografica (37)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati