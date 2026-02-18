13.3 C
mercoledì 18 Febbraio 2026
Milano Cortina, nella gara di sci di fondo spunta un lupo. Cos’è successo alle Olimpiadi

(Adnkronos) – C’è anche un cane lupo in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi, mercoledì 18 febbraio, durante le qualificazioni della team sprint di sci di fondo a Predazzo, un lupo cecoslovacco è entrato in pista per tagliare il traguardo con le prime atlete. Una scena divertente e iconica, tra le tante curiosità olimpiche di questi giorni.  

 

A bordo pista, per qualche momento, alcuni spettatori hanno anche temuto il peggio. Il curioso animale (con un nome, Nagzul, e un padrone presente) però non aveva cattive intenzioni. Anzi. Era solo a caccia di coccole, in preda all’euforia della gara olimpica. Il suo arrivo è stato ovviamente immortalato da tutti i presenti tra le risate. Ed è immediatamente diventato virale sui social.  

© Riproduzione riservata

