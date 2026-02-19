11.9 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, oggi Italia sogna nuove medaglie – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dodicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo il 25esimo podio per gli azzurri alle Olimpiadi invernali, oggi giovedì 19 febbraio è il giorno del debutto dello sci alpinismo ai Giochi Olimpici. Per l’Italia, occhi soprattutto su Giulia Murada, a caccia della prima storica medaglia olimpica nella disciplina a Bormio. In serata torna il pattinaggio di figura: in gara c’è Lara Naki Gutmann. 

L’ultima medaglia per l’Italia è arrivata dalla staffetta femminile nello short track, davanti alla premier Giorgia Meloni, protagonista di un vero e proprio show al Forum di Assago. 

milano-cortina-2026

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
11.9 ° C
13 °
10.6 °
79 %
5.1kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
15 °
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1392)ultimora (1228)sport (67)Eurofocus (50)demografica (47)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati