Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali: orario e dove vederla

REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tutto pronto. Iniziano oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A dare il via al grande evento sarà la cerimonia di apertura, anche questa ‘diffusa’ su più territori come l’intera edizione dei Giochi italiani. Ecco tutte le cose da sapere sullo show inaugurale, dagli orari ai protagonisti e dove vederlo in tv e streaming.  

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizierà alle 20 e sarà ‘divisa’, a metà tra Milano (stadio San Siro) e Cortina d’Ampezzo. Eventi e sfilate degli atleti e delle atlete si svolgeranno anche a Predazzo e Livigno. Lo show si concluderà alle 23 circa. 

Sono diverse le star internazionali che prenderanno parte alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. Tra quelle già annunciate: Andrea Bocelli, Mariah Carey, Pierfrancesco Favino, Ghali, Sabrina Impacciatore e Laura Pausini.  

La cerimonia è da sempre il momento più visto, cliccato e commentato dei Giochi: “L’evento inaugurale dà il tono della rassegna. Ne racconta la natura profonda e la filosofia, il pensiero e le potenzialità del Paese ospitante”. Marco Balich, direttore creativo della cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026, ha raccontato all’Adnkronos tutte le curiosità sullo show. (LEGGI L’INTERVISTA) 

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina? L’evento, in diretta dallo stadio San Siro di Milano, si potrà vedere gratuitamente su Rai 1, RaiNews.it e su Raiplay a partire dalle 19.50. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta tv e live-streaming anche sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channel. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

