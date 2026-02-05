10.9 C
giovedì 5 Febbraio 2026
Milano Cortina, per Meloni bilaterali con Vance, Nawrocki ed emiro Qatar

(Adnkronos) – Giornata fitta di incontri per Giorgia Meloni domani venerdì 6 febbraio a Milano, prima della cerimonia inaugurale dei giochi di Milano Cortina allo stadio San Siro. A quanto apprende l’Adnkronos, nella sede della prefettura, la premier vedrà in mattinata il presidente polacco Rafael Nawrocki e poi il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance, atterrato questa mattina a Malpensa con la famiglia al seguito.  

Previsto anche un bilaterale con l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

