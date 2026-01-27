5.8 C
Milano-Cortina, portavoce Ice: agenti in Italia “contro rischi criminalità transnazionale”

(Adnkronos) –  Agenti della polizia americana dell’immigrazione (Ice) saranno in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Lo ha detto un portavoce dell’Ice all’Afp, confermando quanto già precisato ieri sera da fonti dell’ambasciata americana a Roma.  

“Ai Giochi olimpici, il servizio di sicurezza interna dell’Ice sosterrà il Servizio di sicurezza diplomatico del dipartimento di Stato americano – precisa il portavoce – e il Paese ospite al fine di valutare e attenuare i rischi legati alle organizzazioni criminali transnazionali”. 

Ieri fonti dell’Ambasciata Usa a Roma avevano affermato che, come in precedenti eventi olimpici, diverse agenzie federali supportano il Servizio di Sicurezza Diplomatica, tra cui Homeland Security Investigations, la componente investigativa dell’Ice. “Ovviamente l’Ice non svolge operazioni di controllo dell’immigrazione in Paesi stranieri – hanno aggiunto le stesse fonti – In occasione delle Olimpiadi, l’Homeland Security Investigations dell’Ice supporta il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano e il Paese ospitante nel processo di verifica e mitigazione dei rischi provenienti da organizzazioni criminali transnazionali. Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l’autorità italiana”. 

“Ice in quanto tale non opererà mai sul territorio italiano”, aveva chiarito nei giorni scorsi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “È una polemica sul nulla, perché in questo momento gli americani non hanno comunicato elenchi di presenze che saranno qui in Italia al seguito delle delegazioni. Ma preciso: qualsiasi sarà la comunicazione, Ice in quanto tale non opererà mai sul territorio italiano”, ha aggiunto il ministro precisando: “L’ordine e la sicurezza pubblica sul territorio italiano li garantisce lo Stato Italiano”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

