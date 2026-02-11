Milano Cortina, presunto sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano: indaga l’antiterrorismo

(Adnkronos) – La sezione Antiterrorismo della Procura di Milano indaga sul’incendio avvenuto la scorsa notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Dopo gli accertamenti della Digos e della Polizia ferroviaria di Lecco, ora gli approfondimenti sul posto sono affidati alla Digos di Milano.

Si valuta se la scorsa notte sono state usate le medesime tecniche di sabotaggio delle linee ferroviarie che, nei giorni scorsi, hanno colpito le linee ferroviarie di Bologna e Pesaro.

Il presunto attentato incendiario potrebbe essere stato realizzato con una molotov che avrebbe incendiato sette cavi di una centralina di scambio (i cavi sono danneggiati per 64 centimetri) della linea ferroviaria che porta fino a Bormio e Livigno, due delle più famose località sciistiche al centro delle gare dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

La Digos di Milano guidata da Antonio Marotta sta valutando tutti gli elementi sulla scena del presunto sabotaggio non ancora rivendicato nei blog legati all’area anarchica. La prudenza è la parola più usata in questo momento da chi indaga. Una volta che la relazione sarà completa, la Procura di Milano presieduta da Marcello Viola potrà aprire un fascicolo con le corrette ipotesi di reato sull’episodio.

Sono in corso le indagini della polizia anche sui cavi tranciati la sera dell’8 febbraio lungo la linea ferroviaria della cintura di Bologna, che viene percorsa da treni merci senza passare per la stazione centrale. Gli investigatori, che indagano a 360 gradi, stanno cercando di capire se l’episodio sia collegato ai sabotaggi avvenuti sabato scorso, che hanno provocato pesanti disagi alla circolazione ferroviaria.

Un caso si è verificato lungo i binari all’altezza di Castel Maggiore (Bologna) dove erano stati posizionati due ordigni incendiari: uno è esploso, mentre l’altro è stato recuperato inesploso. Nella stessa giornata un altro sabotaggio è stato messo in atto a Pesaro. Per quanto accaduto sabato a Castel Maggiore, la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Gli accertamenti si sono indirizzati sugli ordigni alla ricerca di tracce che possano dare indizi utili a identificare gli autori, anche tramite il confronto con episodi registrati in passato.

Il lavoro di analisi coinvolge anche i testi diffusi dopo i sabotaggi. Nei giorni scorsi sono apparsi prima un messaggio sul sito di area anarchica sottobosko.noblogs e poi la ‘Rivendicazione del sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici (Pesaro, 7 febbraio 2026)’ sulla pagina web ‘La Nemesi’.

