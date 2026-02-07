11.3 C
Milano Cortina, primo oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida

(Adnkronos) – Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina e la terza complessiva per il nostro Paese. La campionessa romana, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3’54”28, nuovo Record Olimpico.  

È la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l’oro ai Giochi invernali. La medaglia d’argento è andata alla favorita norvegese Ragne Wiklund, staccata di 2”26, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais a +2”65. Tutte le olandesi, invece, sono rimaste fuori dal podio. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

