martedì 10 Febbraio 2026
Milano Cortina, quanto vale una medaglia? I ‘prezzi’ alle Olimpiadi

REDAZIONE
(Adnkronos) –
La medaglia d’oro alle Olimpiadi ha un valore inestimabile per l’atleta che vince. Ma quanto vale davvero il metallo prezioso che, anche a Milano Cortina 2026, si mette al collo chi trionfa in una gara a 5 cerchi? La domanda torna d’attualità mentre si accendono i riflettori sulla solidità dei premi: qualche medagliato lamenta problemi, a quanto pare complice un laccetto poco affidabile, e urgono riparazioni. 

Come ha ricordato in questi giorni il New York Times, le medaglie d’oro alle Olimpiadi… non sono d’oro ormai da oltre un secolo. Le ultime medaglie a 24 carati sono state consegnate ai Giochi di Stoccolma nel 1912. Da allora, sono realizzate in argento con una patina di 6 grammi d’oro come rivestimento esterno per conferire al premio – che pesa circa 506 grammi – il colore tradizionale. Le medaglie d’argento pesano 500 grammi e quelle di bronzo, realizzate in rame, si aggirano sui 420 grammi. 

Rispetto al periodo in cui si sono svolti i Giochi di Parigi 2024, secondo i dati di FactSet, i prezzi di oro e argento sono schizzati in alto del 107% e del 200%. Quando sono cominciati i giochi, il valore dell’oro si aggirava sui 4100 euro per oncia, circa il 70% in più rispetto ad un anno fa. L’argento, invece, attorno ai 64 dollari per oncia. Traduzione? Le medaglie d’oro di Milano Cortina 2026 valgono circa 2300 dollari, al cambio 1930 euro. Quelle d’argento si attestano sui 1400 dollari, vale a dire 1170 euro. E le medaglie di bronzo? Il prezzo non raggiunge 5 dollari, ma il valore rimane immenso. 

 

