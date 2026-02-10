12.6 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
Milano Cortina, sabotaggio linea ferroviaria Pesaro: rivendicazione su blog anarchico

(Adnkronos) – “All’alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest’azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo ‘spettacolo’ delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26. Tra i vari partner ufficiali di questi giochi ci sono aziende come Leonardo, Eni, Gruppo Fs, che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista”. E’ la rivendicazione del sabotaggio della linea ferroviaria a Pesaro sul blog anarchico ‘La Nemesi’. 

“Solidarietà combattiva con tutt* * lavorat* che si ribellano allo sfruttamento dei padroni, con i popoli in lotta per la liberazione della loro terra e con chi insorge contro questa società. Libertà per tutt* * ribelli in gabbia!”, si legge. 

Già nella giornata di ieri, nel blog anarchico-antagonista Sottobosko era comparso il lungo post dove si inneggiava alle tre linee ferroviarie sabotate nel giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi. “Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce”, lo slogan. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

