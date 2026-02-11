13.2 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Milano Cortina, siparietto Zamfirov: fa suonare metal detector con medaglia sotto la felpa

(Adnkronos) – Divertente siparietto all’aeroporto di Milano con il campione bulgaro dello snowboard Tervel Zamfirov, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Milano Cortina e trovato un modo originale per mostrarlo a tutti, con orgoglio e in modo divertente sbancando sui social.  

 

 

Lo snowborder ventenne ha regalato la prima medaglia olimpica al suo Paese, la Bulgaria, nello snowboard, imponendosi su Tim Mastnak al fotofinish per la punta del guanto, con un distacco incredibile di 0.00 secondi dal suo avversario, ed ha postato un divertente video sulla sua pagina Instagram in cui si vede lui che passa al controllo al metal detector in aeroporto che suona e davanti al personale addetto tira fuori dalla felpa la medaglia di bronzo. Inevitabili le risate e i complimenti. “Il tizio della sicurezza era il migliore!!! Grazie @milanocortina2026”, ha scritto il campione bulgaro.  

 

