venerdì 20 Febbraio 2026
Milano Cortina, terribile caduta nell’halfpipe per la stella Finley Melville Ives. Cos’è successo alle Olimpiadi

(Adnkronos) – Terribile incidente alle Olimpiadi di Milano Cortina, durante le qualificazioni dell’halfpipe maschile a Livigno. Oggi, venerdì 20 febbraio, il campione neozelandese Finley Melville Ives (tra i favoriti per la medaglia d’oro) è caduto in maniera violenta sulla neve, perdendo il controllo della sua evoluzione e battendo collo e testa in modo scomposto sulla neve.  

Campione del mondo in carica della specialità, Finley Melville Ives è rimasto fermo a terra per alcuni secondi ed è stato soccorso dal personale sanitario presente a bordo pista. Il campione 19enne è stato in seguito portato via dalla struttura in toboga. Come apprende l’Adnkronos da fonti della nazionale neozelandese, l’atleta è al momento cosciente e in condizioni stabili. 

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

