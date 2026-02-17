Milano Cortina, tutte le medaglie vinte fino a oggi dall’Italia in queste Olimpiadi

(Adnkronos) – MIlano Cortina 2026 da record per l’Italia che ha già vinto 23 medaglie: 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. A Lillehammer nel 1994 gli azzurri si erano fermati a 20 podi.

In questa edizione gli azzurri e le azzurre sono impegnati in 16 sport diversi con Antholz/Anterselva, Bormio, Cortina, Livigno, Milano e Tesero che si stanno trasformado in un palcoscenico glorioso. Ecco tutte le medaglie vinte dai nostri atleti e in quale disciplina.

• Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 3000 metri)

• Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con Chiara Betti e Luca Spechenhauser (Short track – staffetta mista)

• Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino – doppio femminile)

• Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (Slittino – doppio maschile)

• Federica Brignone (Sci alpino – Super G femminile)

• Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 5000 metri)

• Federica Brignone (Sci alpino – Slalom Gigante femminile)

• Lisa Vittozzi (Biathlon – Inseguimento femminile)

• Giovanni Franzoni (Sci alpino – discesa libera)

• Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (Staffetta mista biathlon)

• Arianna Fontana (Short track – 500m)

• Michela Moioli e Lorenzo Sommariva (Snowboard – Cross a squadre miste)

• Dominik Paris (Sci alpino – discesa libera)

• Sofia Goggia (Sci alpino – discesa libera)

• Lucia Dalmasso (Snowboard – parallelo)

• Riccardo Lorello (Pattinaggio di velocità su ghiaccio – 5000 metri)

• Dominik Fischnaller (Slittino – singolo maschile)

• Team event di pattinaggio di figura

• Stefania Constantini e Amos Mosaner (Curling – doppio misto)

• Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino – staffetta a squadre)

• Michela Moioli (snowboard cross)

• Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino)

• Flora Tabanelli (Sci acrobatico Freeski big air donne)

—

milano-cortina-2026

webinfo@adnkronos.com (Web Info)