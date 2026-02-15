14.8 C
Firenze
domenica 15 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, Vittozzi medaglia d’oro in gara a inseguimento del biathlon

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lisa Vittozzi vince la medaglia d’oro nella gara a inseguimento del biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi domenica 15 febbraio. E’ la medaglia numero 22 per l’Italia team, l’ottava d’oro, la prima per il biathlon alle Olimpiadi. L’azzurra si impone, senza errori al poligono, con il tempo di 30’11″8 davanti alla norvegese Maren Kirkeeide (30’40″6) e alla finlandese Suvi Minkkinnen (30’46″1). Nona piazza per l’altra azzurra Dorothea Wierer (31’42″1). 

Ma chi è Lisa Vittozzi? Nata il 4 febbraio 1995 a Pieve di Cadore, l’azzurra si avvicina al biathlon dopo aver sperimentato un po’ tutte le discipline invernali. Ai Giochi di Pyeongchang 2018 fa parte della squadra azzurra che ottiene il bronzo nella staffetta mista e nel suo palmarès iridato conta 12 medaglie. Nel marzo 2024 è diventata la seconda azzurra (dopo Dorothea Wierer) a imporsi nella Coppa del Mondo generale. Un trionfo che si va ad aggiungere ai quattro di specialità: individuale (2019, 2023 e 2024) e inseguimento (2024). Si gode il tempo libero giocando a tennis, leggendo un libro giallo oppure davanti ad una serie Tv. Salta per infortunio l’intera stagione 2025 per arrivare pronta al vero obiettivo: i Giochi di Milano Cortina. Olimpiadi chiuse oggi con un oro scintillante.  

milano-cortina-2026/eventi

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
14.8 ° C
15.8 °
13.2 °
46 %
3.6kmh
20 %
Dom
14 °
Lun
11 °
Mar
14 °
Mer
9 °
Gio
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1430)ultimora (1257)sport (72)Eurofocus (54)demografica (47)carabinieri (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati